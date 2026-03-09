音楽フェス「オズフェスト」が、長い沈黙を経て復活に向けて本格始動する見通しとなった。昨年7月に亡くなったシンガー・ソングライターのオジー・オズボーンさんの妻で、創設者のシャロン・オズボーンは、2027年に英バーミンガムのアストン・ヴィラ本拠地ヴィラ・パークで2日間開催した後、北米へ展開する構想を明かしている。 【写真】密着度がスゴいマネジャーでもあった