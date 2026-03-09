三豊警察署 香川県警は、20代女性との性行為の様子を小型カメラで盗撮したとして、東京都目黒区の無職の男（40）と東京都世田谷区の会社役員の男（37）を9日、性的姿態等撮影の疑いで再逮捕しました。 三豊警察署署によると、男2人は2025年2月19日ごろ、福岡市内のホテルで性行為中の20代女性（香川県外在住）の姿をモバイルバッテリー型の小型カメラを使用し、盗撮した疑いが持たれています。 2025年3月に県内で