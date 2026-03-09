フェイエノールト上田綺世がブレダ戦で2ゴールを奪ったオランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世が、公式戦12戦ぶりとなる2026年初得点を挙げた。現地時間3月8日のブレダ戦で、圧巻の2ゴールを記録する活躍を見せた。上田はコーナーキックをファーサイドで待つと、ダイビングヘッドでゴールに押し込んだ。これがリーグ19得点目となり、長くゴールから遠ざかっていたストライカーにとって復活の狼煙を上げる先制点とな