桑田佳祐が、11日午後7時から宮城のFMラジオ局「Date fm」にて放送される特番『Date fm Pass On The Message 〜桑田佳祐スペシャル〜』に出演することが決定した。【動画】祝！70歳桑田佳祐ティザー映像桑田は2月26日に70歳＝古希の誕生日を迎え、4月から放送のテレビアニメ『あかね噺』オープニング主題歌として新曲「人誑し／ひとたらし」を発表。4月3日からの先行配信と6月24日のCDシングルリリースをアナウンスし、真夏