お笑いコンビ・レインボーとタレントの佐藤栞里が9日、都内で行われた『KFC：THENEXTCHAPTER―新生KFC事業戦略＆新アンバサダー発表会―』に登壇。レインボーが、ケンタッキーで“幸せの天才”と呼ばれている佐藤に対して物申した。【全身ショット】さすがにスタイル！“ケンタッキーカラー”で登場した佐藤栞里池田直人はケンタッキーの制服姿で、ジャンボたかおは「制服が入らなかったから」と特注のエプロン姿で現れた。ケ