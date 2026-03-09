中東情勢が緊迫化するなか、木原官房長官は現地からの退避を希望する日本人のため、サウジアラビアのリヤドとUAE＝アラブ首長国連邦のドバイから東京へのチャーター機を1便ずつ運航する予定だと説明しました。木原稔 官房長官「本日9日には、サウジアラビアから東京まで希望する邦人の輸送を実施する予定でありまして、加えて、現時点では今後、リヤドとドバイから政府チャーター機をそれぞれ1便ずつ運航することを予定してい