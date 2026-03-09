◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグDブロック明治安田（1勝1敗）8―1茨城日産（2敗）（2026年3月9日等々力）明治安田が茨城日産を7回コールドで下して今大会初勝利をつかんだ。本田将章新監督にとっては公式戦初勝利となり「選手たちがしっかりと気持ちを切り替えてくれたことがうれしい」と頬を緩ませた。初回に1点こそ失ったが、直後に同点。先発・松下瑛亮投手（専大）は2回以降は立ち直り6回1失点と好投した