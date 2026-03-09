天皇ご一家が観戦する天覧試合となったワールドベースボールクラシック（WBC）日本対オーストラリア戦。試合は1点を追う7回に吉田正尚（ボストン・レッドソックス）の2ランで日本が逆転。8回には追加点を挙げて3連勝で、1次リーグの1位突破を決めた。【写真】内角低めのボールを掬い上げて…吉田正尚が放った逆転2点本塁打《衝撃弾》日本はこれで米フロリダ州・マイアミで行われる準々決勝への進出を決めたが、メジャーリーガ