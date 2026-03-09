IVE（アイヴ）が、韓国の音楽番組を総なめした。8日に放送された地上波テレビ局SBSの音楽番組「人気歌謡」で2枚目正規アルバム「REVIVE＋」のダブルタイトル曲「BANG BANG」が1位となった。同番組の舞台では、他のダブルタイトル曲「BLACKHOLE」も披露。21日から2日間、ソウル郊外の仁川（インチョン）でのファンコンサートを開催や、新アルバム準備の情報もあり、当分はテレビ出演を休止する予定だ。IVEは他に、公営放送MBCなどの