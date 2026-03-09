ハウス食品は調理型カレー（ルウカレー）の提案を強化する。既存ブランドで当たり前の価値を再訴求し、新ブランドで新しい価値を提供する。今春、発売30周年を迎えた「こくまろカレー」をリニューアルし、独自技術を採用した「だしの旨みとスパイスのカレー」を発売。新ブランドで調理型カレーと生活者との距離を縮め、新しい関係を創る。既存4ブランド（バーモント、ジャワ、こくまろ、X-BLEND〈クロスブレンド〉）と新ブラン