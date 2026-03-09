昭和産業は、100％子会社でこめ油等を製造販売するボーソー油脂の生産体制を増強する。約53億円を投じて、ボーソー油脂の主力拠点である船橋工場のこめ油精製設備および充填倉庫を新設する。完成予定は2030年3月。昭和産業グループは、26年度からスタートした新長期ビジョン「SHOWA VISION2035」および「中期経営計画26―29」において、基盤事業における高付加価値商品の拡販を重点戦略の一つに掲げている。製油事業において