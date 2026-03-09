ソフトバンクは、高校バスケットボール大会「NBA Rising Stars Invitational JAPAN QUALIFIERS Presented by SoftBank」をサポートすると発表した。 同大会は、アジア太平洋地域の高校バスケットボールNo.1を決める国際大会「NBA Rising Stars Invitational」の日本予選として新設する。初回は3月30日と31日の2日間、東京都大田区の大田区総合体育館で開催される。 出場校は「SoftBank ウインタ&#