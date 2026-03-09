2026Ç¯£±·î¤«¤é¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬£²Éô¤Î¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥­¥ã¥ê¥¢¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿ÅÄÃæÁï¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¸¶¸ý¸µµ¤¤ä±§º´Èþµ®»Ë¤¬ºßÀÒ¤·¤¿2010Ç¯Âå½ªÈ×¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹£±Éô¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢20-21¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Ï£¶¥·¡¼¥º¥óÂ³¤±¤Æ£²Éô¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£µ¨¤â25»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ10°Ì¡££±Éô¾º³Ê¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¸±¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ö£±Éô¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¿·Å·ÃÏ¤ËÉë¤¤¤¿ÅÄÃæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤ä¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤í