日本代表が1次ラウンドC組の1位通過を決めたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、芸能人が続々と生観戦したことを報告している。大谷翔平らメジャーリーガーの活躍が目立つ今大会を生で見たことに「うらやましいです！！」などとファンから反響が寄せられている。【写真】「うらやましいです！！」ミニスカート姿で生観戦を報告した稲村亜美フリーアナウンサーの中川安奈は自身のインスタグラムで、8日のオーストラ