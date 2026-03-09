放送作家の高田文夫氏（77）が9日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。67年前に後楽園球場で観戦した巨人−阪神戦の長嶋茂雄氏のサヨナラ弾の記憶と、吉田正尚の放った逆転アーチをシンクロさせた。高田氏は番組冒頭からWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）のネタから入り「さあ、いいお天気の中、ニッポンも快進撃でおめでとうございます」と日本がオーストラリアに逆転で3