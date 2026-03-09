3月27日より、いよいよ「100%ドラえもん&フレンズ in 東京」がスタートします。すでにグッズにも注目が集まっており、中でも、「桜ドラえもん」のかわいさが半端ないと話題になっているんです。🌸桜ドラえもん キーチェーン🌸. 100%ドラえもん&フレンズ in 東京のグッズ情報 第一弾✨. 桜ドラえもんからほんのりと桜の香りがします｡❀〖価格:3,300円(税込)〗. 3/27(金)より東京ドリ