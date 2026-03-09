【初音ミク V6】 4月14日 発売予定 価格： 24,200円（スターターパック） 10,780円（ボイスバンク） クリプトン・フューチャー・メディアは、4月14日発売予定の歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」の新ビジュアル＆英語歌唱デモ動画を公開した。 パッケージイラストはイラストレーター・LAMさんが担当。デモンスト