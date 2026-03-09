ロッテの木村優人が10日のオリックスとのオープン戦に先発予定だ。木村は球団を通じて「体の状態は自分的にも好調なので、あとはマウンド上で発揮させるだけだと考えています。明日のテーマは積極的に攻めていき、自分が優位なカウントで攻められるように投げたいです。0で帰ってこれるように自分のピッチングをします」とコメント。ロッテは10日のオリックスとのオープン戦が、今年初めてのZOZOマリンスタジアムでのゲーム