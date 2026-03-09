西武は9日、栗山巧選手のファイナルシーズンをファンと共に歩むプロジェクト『PR1DE SERIES』を開催する4月11日と12日のロッテ戦で、両日ともに、貴重な歴代ユニフォームを集めた特別展示を実施するほか、入団初期の栗山選手のインタビューなどをまとめた「週刊ベースボール 栗山巧特別号」の配布などが決定したことを発表した。栗山選手の軌跡をたどる特別展示『PR1DE SERIES Episode “1”』では、栗山選手本人が所有するユ