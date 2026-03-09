中村倫也が主演を務めるドラマ『DREAM STAGE』に出演中の俳優イ・イギョンが、人気番組への合流がかなわなかった。背景には、私生活をめぐる騒動の余波があるとみられる。【画像】「Eカップ？」イ・イギョン、疑惑のやり取り3月9日、t.cast Eチャンネル側は『勇敢な刑事たち』（原題）シーズン5が3月27日21時50分に初回放送されると明らかにした。『勇敢な刑事たち』は、犯罪に立ち向かい、人々の安全な日常を守ってきた刑事たちが