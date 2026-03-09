女優イ・ハニが、コムタン屋を個人事務所の支社として登録した件で物議を醸しているなか、所属事務所側が「賃貸事業所」であると釈明した。3月9日、所属事務所チームホープは、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「同住所は、本社ではなく、賃貸事業が行われる事業所の住所であり、事業者登録上の行政手続きに従って、支社として登録された」と伝えた。【関連】イ・ハニ、24年は6億円追徴・25年は書類送検続けて、「現在、この