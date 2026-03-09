【大映30cmシリーズ ガメラ(1996) リニューアルVer.】 6月発売予定 価格： 27,500円(通常版) 29,700円(少年リック限定版) エクスプラスはフィギュア「大映30cmシリーズ ガメラ(1996) リニューアルVer.」を6月に発売する。価格は27,500円。少年リック限定版は29,700円。 本商品は以前エクスプラスが販売していたフィギュア「ガメラ(199