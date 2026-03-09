巨人の戸郷翔征投手が９日、ジャイアンツ球場で行われた先発練習に参加。春季キャンプから行っているネットスローやブルペンで計２２球を投げるなど調整を進めた。天覧試合となった８日に行われたＷＢＣのオーストラリア戦（東京ドーム）もチェック。元同僚のロッキーズ・菅野智之投手が先発で４回４安打無失点と好投した。その姿に「天覧試合でしたし、ああいうところで力を発揮できる菅野さんというのはすごさを改めて感じま