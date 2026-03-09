女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）が9日、都内で30日スタートの26年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」の第1週完成試写会見に出席した。田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール大関和物語」を原案とし、明治時代に活躍した看護師の大関和（ちか）と鈴木雅をモチーフに、看護の世界に飛び込んだ2人の女性を描く。脚本の吉澤智子氏は「2人とも間違える主人公にしようと思っている。間違えたときにバディーものだとツッコん