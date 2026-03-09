乃木坂46が、4月8日にリリースする41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』のジャケットアートワークを公開した。 （関連：【画像あり】乃木坂46、41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』全5形態のジャケットアートワーク） 林弘樹が手掛けた今作のコンセプトは、“繋がりや関係性が可視化された世界”。本来であれば見えないはずの“繋がり”を、紐や縄として