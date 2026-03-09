3月16日6時30分よりNHK BSにて生中継される「第98回アカデミー賞授賞式」の出演者が発表。佐々木蔵之介、瀧内直美、パトリック・ハーランがスタジオゲストとして出演し、要潤と猿渡由紀が現地ロサンゼルスのレッドカーペット中継で参加する。 参考：『罪人たち』『ワンバト』『国宝』第98回アカデミー賞、納得と少しだけ困惑のノミネート “オスカー”とも呼ばれるアカデミー賞