私はチアキ（35）。夫とともに子どもを2人育てるママです。私は社員が20名ほどの小さな会社で、10年以上働いてきました。社長が家庭の事情や子育てとの両立に理解を示してくれる方で、人間関係もとても良くて感謝していたのです。しかし2人目の育休から戻ると、社内のメンバーが半数以上ガラリと入れ替わっていました。温かかった職場の雰囲気も、私が育休に入る前とは大きく変わってしまっていたのです。その原因というのが……？