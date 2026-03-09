静岡県磐田市で開催中の「木下大サーカス」の会場で3月9日、火災が起きたときの対応を確認する消防訓練が行われました。 【写真を見る】「木下大サーカス」会場で消防訓練 ゾウが自慢の鼻で水を撒くパフォーマンスも＝静岡・磐田市 9日午前、木下大サーカスの特設会場で行われた訓練は、公演中に売店の前で火事が起きたという想定で行われました。 団員たちは初期消火をしながら、テントの中にいる客を