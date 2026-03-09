3月6〜8日にパシフィコ横浜で開催された「ジャパンゴルフフェア2026」の最終日に、ツアー通算3勝の菅沼菜々が登場。ダンロップのブースでは1日店長やトークショーを行い、メインステージでは山内鈴蘭さんと軽快なトークで観衆を楽しませた。【ビッグニュース】3番ウッドを入れた菅沼菜々の最新セッティングダンロップブースでのトークショーは100人以上のファンに囲まれ、自身の秘蔵写真を公開したり、ファンからの事前の質問に