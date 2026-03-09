「大相撲春場所・２日目」（９日、エディオンアリーナ大阪）三段目最下位格付け出しで初土俵を踏んだ甲斐田（１８）＝春日野＝が琴太豊（佐渡ケ嶽）と対戦。寄り切って白星デビューを果たした。・勝ち名乗りを受けた甲斐田は「だいぶ緊張した。慣れていけば自分らしさが出てくる。ほっとしました」と、安どの表情を浮かべた。相手の押しで後退したが、上手を取って危なげなく寄り切った。昨年の国民スポーツ大会で少年個人２