陸上自衛隊は９日未明、反撃能力の柱として長射程ミサイルを国内で初めて配備する熊本市東区の陸自健軍駐屯地に、発射機などの関連装備品を搬入した。ミサイルの配備は今月下旬に完了する見通し。一方、防衛省から事前の連絡がないまま始まった動きに地元からは反発の声が上がった。配備されるのは、侵攻する艦船を陸地から攻撃するためのミサイルで、射程１０００キロを超える「１２式地対艦誘導弾能力向上型」。陸自関係者に