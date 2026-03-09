インフルエンサーとしても活躍中のタレントで俳優・杉崎ジュリア（１４）が９日、芸能事務所「ＦＩＲＳＴＡＧＥＮＴ」に所属したことが９日、分かった。杉崎は４歳からモダンダンスを始め、数々の賞を受賞するなどの実績を持つ。アクロバットやバク転、ロンダート、側宙を得意とし、ミュージカルや舞台への出演重ねてキャリアを磨いている。昨年６月からはインスタグラムの毎日投稿をスタートし、フォロワー数は６万人を突