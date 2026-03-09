ドル円は158円90銭を付け、高値を更新＝東京為替 ドル円は158.90円まで上昇。高値を更新している。ユーロドルが1.1500ドル手前の買いで下値が支えられており、ユーロ円などクロス円もしっかりの展開。 USDJPY158.87