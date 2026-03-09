【今週の注目材料】米消費者物価指数は要注意 11日に2月の米消費者物価指数（CPI）が発表されます。イラン紛争への警戒感が広がる中、原油高が物価に与える影響も注目されています。調査対象期間の関係上、今回のイラン紛争の影響が出るのは次回3月分以降となりますが、紛争激化前の段階で米国の物価動向がどのような状況であったかは、今後の米金融政策に影響を与えるため、大きな注目を集めています。 前回1月の米CPIは前