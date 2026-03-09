テクニカルポイントドル円ボリンジャーバンド2シグマ上限迫る 159.07ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 158.85現値 158.65エンベロープ1%上限（10日間） 157.13一目均衡表・転換線 157.0810日移動平均 155.78一目均衡表・雲（上限） 155.72一目均衡表・雲（下限） 155.62100日移動平均 155.59一目均衡表・基準線 155.5321日移動平均 155.51エンベロープ1%下