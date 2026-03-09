Ｊリーグと日本サッカー協会は９日、所属クラブで出場機会に恵まれない若手選手にプレー機会を与えることを目的とする「ポストユースマッチ」において、参加するＵ―１９Ｊリーグ選抜の参加選手２０人を発表した。同選抜は１１日に全日本大学選抜、３月１３日（金）に全韓国大学選抜と対戦する。監督は菅原大介氏（Ｕー１９日本代表コーチ）で、中村俊輔氏がコーチを務める。会場はいずれもＣＳアセット港サッカー場（愛知・名