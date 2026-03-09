◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組パナマ４―３カナダ（８日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）パナマがカナダを４―３で下し初勝利を挙げた。前夜は地元プエルトリコ相手にあと１アウトで勝利の土壇場からバルドナード（巨人）の押し出し四球もあって逆転サヨナラ負けしたが、この日はアグラサル（元タイガース）が１点リードを守り切った。試合開始前も含めて３度の降雨中断があったこの試合。パナマは１