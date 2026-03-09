女優の上坂（こうさか）樹里が９日、都内でＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」第１週試写会見に出席した。明治時代、西洋式の看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」として活躍した大関和（ちか）さんと鈴木雅さんをモチーフにした物語。今作は見上愛とのダブル主人公として物語が展開。上坂は、生後間もなく親に捨てられ、人間味にあふれる女性・大家直美を演じる。３０日の放送開始まで３週間を切り