お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（42）が、8日、Instagramを更新。沖縄旅行での家族ショットに反響が寄せられている。【映像】藤森慎吾の15歳年下妻や家族との沖縄旅行写真（複数カット）2024年4月に一般女性と結婚した藤森。同じ年の11月にはテレビ番組で、第1子となる女の子が誕生したことを明かしていた。Instagramでは、顔出しした15歳年下の妻とのハワイでの結婚式の様子や、自分たちで散髪した娘の姿など