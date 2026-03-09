◇大相撲春場所2日目（2026年3月9日エディオンアリーナ大阪）東京・足立新田高出身で三段目最下位格付け出しの甲斐田（18＝春日野部屋）が東序二段筆頭の琴太豊（22＝佐渡ケ嶽部屋）を下し、白星デビューを飾った。「だいぶ緊張した。所作しか頭にない」と硬さはあったものの、上手を引いて力強く寄り切った。「ホッとしている」。師匠の春日野親方（元関脇・栃乃和歌）からは「しっかり頑張れよ」と激励され、力に変えた