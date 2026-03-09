【週刊プレイボーイ12号】 3月9日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円 「週刊プレイボーイ12号」の書影 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ12号」を3月9日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。 今週の週プレは、グアムではじけた豊満ボディを披露している姫野ひなのさんが初表紙と巻頭グラビアに登場。ロケ密着DVDでは40分