【第91話「条件反射」】 3月9日 公開 第91話「条件反射」を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月9日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の第91話「条件反射」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第91話では、眼鏡が壊れてしまい、周りが見えなくて困っている江口。池沢ははぐれないよう手をつなぎ……。 サンデーうぇぶり「となりの席の