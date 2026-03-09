JR西日本は、2026年3月14日（土）に実施するダイヤ改正で、新型直流電車227系500番台「Urara（うらら）」の運行区間を大幅に拡大します。2023年のデビュー以来、岡山・備後エリアで親しまれてきた“ピンクの電車”が、ついに伯備線の険しい山越え区間（新郷〜伯耆大山）を突破。山陰本線の米子・松江を経て、島根県内の電化区間末端である西出雲まで乗り入れを開始します。本改正により、長年同区間の普通列車を支えてきた国鉄型11