3月8日に『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B1第24節が行われ、プレーオフ進出を目指し、各地で熱戦が繰り広げられた。 東西上位対決の長崎ヴェルカとアルバルク東京の対戦では、GAME1に引き続きA東京に軍配が上がった。イヒョンジュンを欠く長崎は、スタンリー・ジョンソンが32得点を挙げるも、3ポイント成功率16.0パーセントと苦しみ、21点差で敗れた。一方のA東京は、大黒柱のライアン