ＳＭＢＣ日興証券は６日、テクニカル面から「上げ潮が止まり、引き潮へ転換か」とし日経平均株価は５万円割れの可能性を指摘している。中東の緊張をきっかけに日経平均は急反落が生じており、２月２６日のザラ場高値５万９３３２円で当面の天井を打った公算が大きくなり、先行き４万９７００円処か、それ以下まで調整拡大も、とみている。 出所：MINKABU PRESS