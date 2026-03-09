９日に実施された流動性供給（第４４９回）入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）は、最大落札利回り格差がプラス０．０４６％、平均落札利回り格差がプラス０．０４０％となった。また、応札倍率は２．９８倍となり、前回（２月１３日）の２．９５倍をやや上回った。 出所：MINKABU PRESS