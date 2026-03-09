リンクをコピーする

ポートランド・トレイルブレイザーズ vs インディアナ・ペイサーズ日付：2026年3月9日（月）開催地：モダ・センター（Portland）最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 131 - 111 インディアナ・ペイサーズ NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対インディアナ・ペイサーズがモダ・センター（Portland）で行われた。 第1クォータ