開催：2026.3.9会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム結果：[カナダ] 3 - 4 [パナマ]WBCの試合が9日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでカナダとパナマが対戦した。カナダの先発投手はＪ・タイヨン、対するパナマの先発投手はＪ・バリアで試合は開始した。2回裏、6番 Ａ・トロ 5球目を打って右中間へのタイムリーツーベースヒットでカナダ得点 CAN 1-0 PAN4回表、7番 Ｌ・カスティ}