サクラメント・キングス vs シカゴ・ブルズ日付：2026年3月9日（月）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 126 - 110 シカゴ・ブルズ NBAのサクラメント・キングス対シカゴ・ブルズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはサクラメント・キングスがリードし30-25で終了する。第2クォーターはサ