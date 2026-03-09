韓国がWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）4大会連続1次ラウンド敗退の危機に直面している。【関連】「ありがとう日本！」侍ジャパン勝利、“宿敵”韓国が異例の感謝3月8日の台湾戦で4-5と敗れた韓国は、1勝2敗で本日（3月9日）のオーストラリアとの1次ラウンド最終戦を迎える。奇跡の準々決勝進出には、オーストラリア戦の「スコア」が重要となる。韓国がオーストラリアに勝利すると、台湾、オーストラリアとともに3カ国が